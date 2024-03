El penal que desperdició Alexis Sánchez la semana pasada por la Champions League, en la eliminación del Inter a manos del Atlético de Madrid en octavos, complicó en demasía el futuro del chileno en los ‘neroazzurros’.

La prensa italiana apuntó que “Sánchez y Marko (Arnautovic) ya no son suficientes” en la tienda lombarda y que la dirigencia interista ya decidió renovar su plantilla en ofensiva.

La Gazzetta dello Sport apuntó que el ‘70’ del Inter “no cumplió con las expectativas” y ya hay nombres para su reemplazo: Mehdi Tahremi, Piotr Zieliński y Valentin Carboni aparecen en el horizonte.

Ante este escenario, el periodista turco Ekrem Konur, especialista en el mercado de fichajes, salió este lunes con un bombazo sobre el futuro del goleador histórico de La Roja.

“Cinco clubes de la MLS, la Saudi Pro League y la Serie A brasileña están interesados en el delantero chileno del Inter de Milán, Alexis Sánchez”, escribió en redes, sin revelar los equipos que siguen al ariete de 35 años.

Por ahora, el chileno se encuentra en la disciplina de Ricardo Gareca en La Roja para los amistosos ante Albania (22 de marzo en Parma, Italia) y Francia (26 en Marsella).

