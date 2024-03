De vez en cuando, el fútbol de antaño revive momentos y en este caso, reglas que se intentaron implementar sin mayor trascendencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que sí quedó marcado fue una magistral definición de Marcelo Salas a Gianluigi Buffon con un famoso ‘penal en movimiento’.

Dicho método, fue utilizado como criterio de desempate en los años 90 y principios del 2000, pero rápidamente pasó a la historia en la FIFA.

Durante dicha época, el ‘Matador’ se lucía como crack de la Lazio, mientras que ‘Gigi’ ya se consolidaba como portero de su querida Juventus.

Ambos equipos se enfrentaron por el Trofeo Birra Moretti de Bari de 2001, donde el penal en movimiento (shoot-out en inglés) fue utilizado para definir al campeón luego de un 0-0 en los noventa minutos.

En aquella oportunidad, el ídolo de La U fue uno de los tres designados por el DT Dino Zoff para ejecutar la jugada y haciendo gala de su calidad, no destiñó.

Ante el achique de Buffon, Marcelo Salas la picó por arriba y anotó gol, el único de la tanda, que a la postre significó un título para la Lazio.

Desde 1998 a 2001, el chileno vistió la camiseta del conjunto de Roma y tras registrar 117 partidos, 49 goles, una Recopa y una Supercopa de Europa a su haber, sin duda dejó huella en el fútbol italiano.

The Matador Marcelo Salas 🇨🇱

Vs Gianluigi Buffon in a Lazio Vs Juventus. pic.twitter.com/AV33y2MIrh

— Salas 🇨🇱 (@Ivansalasmania) February 20, 2021