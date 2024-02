Ben Brereton, delantero chileno del Sheffield United, quedó al margen por tercer partido consecutivo en la Premier League inglesa.

El seleccionado de La Roja arrastra una rebelde lesión en el tendón de la corva, dolencia que nuevamente le impidió estar disponible para un encuentro.

Vale recordar que los ‘Sables’ visitan este domingo al Wolverhampton, buscando unidades que les permitan seguir soñando con la salvación.

Pero pese a que la lesión pudo poner en aprietos al equipo dirigido por Chris Wilder, y también a La Roja de Ricardo Gareca de cara a los amistosos de la fecha FIFA de marzo, durante los próximos días habría novedades positivas respecto al estadio de Ben Brereton.

El próximo encuentro del Sheffield será en casa ante el Arsenal -tercero en el certamen-, el próximo lunes 4 de marzo.

Team news 🆚 Wolves 🗞️

Four changes for the Bladesmen as Ivo Grbić returns in goal 🧤 pic.twitter.com/uLxgHR5CPd

— Sheffield United (@SheffieldUnited) February 25, 2024