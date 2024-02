El delantero chileno Ben Brereton fue votado como el mejor jugador del pasado mes de enero en el Sheffield United, club al que llegó recientemente tras un amargo paso por el Villarreal español.

Y el ariete de la Roja se quedó con el premio gracias a sus goles ante el West Ham United, en su estreno con los rojiblancos, y frente a Crystal Palace por la Premier League 2023-2024.

Un brillante inicio para ‘Big Ben’ en la escuadra que dirige Chris Wilder. “Ha sido un inicio muy bueno. El plantel, el staff y los fanáticos han sido maravillosos conmigo. Ha sido un inicio soñado en la Premier League con el Sheffield United”, expresó el nacional.

“El debut ante West Ham fue un momento de orgullo para mí y mi familia. Quería anotar lo más pronto posible y mostrarle a mi nuevo equipo y los hinchas quién soy. Luego, contra el Palace, fue el gol más rápido que he hecho. Fue un momento muy bueno”, agregó el jugador de 24 años tras recibir el galardón.

Brereton, que ya suma cinco partidos con su nuevo club, se ha perdido los últimos cruces con el Sheffield, ante el Luton y el Brighton por la Premier, por un problema muscular.

El ex goleador del Blackburn Rovers espera volver a la acción este domingo 25 de febrero, cuando el elenco de Yorkshire visite a los Wolves en el Molineux Stadium (10:30 horas de Chile).

You have voted @benbreo as your Player of the Month for January! 👏🇨🇱

Here's Ben receiving his award! 🎙️👇@abroofingsol

— Sheffield United (@SheffieldUnited) February 21, 2024