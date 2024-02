El delantero chileno Ben Brereton Díaz se perdió la victoria del Sheffield United en su visita al Luton Town, en duelo válido por la fecha 24 de la Premier League.

‘Big Ben’ fue baja de última hora en el equipo dirigido por Chris Wilder, luego de sufrir complicaciones en el tendón de la corva.

Así lo reveló el medio The Star, que detalló que el seleccionado de La Roja fue uno de los cuatro ausentes en el partido, clave en la lucha por no descender.

Y es que Luton marcha en el puesto 17 del torneo -fuera de zona de descenso- con 20 puntos, mientras que los ‘Sables’ llegaron a 13 unidades y alcanzaron la línea del Burnley.

Cameron Archer puso en ventaja al Sheffield en el minuto 30 y, en el 36′, James Mcatee aumentó mediante tiro penal.

Luton descontó también desde los doce pasos, gracias al tanto convertido por Carlton Morris en el minuto 52.

Finalmente, en el 72′, Vinicius Souza decretó el 3-1 final que le da ilusión al Sheffield United.

El próximo partido del equipo de Ben Brereton será este domingo 18 de febrero, cuando reciban al Brighton.

