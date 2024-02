Olympique de Lyon, elenco donde brilla la arquera chilena Christiane Endler, conoció este martes a su rival para los cuartos de final de la Champions League Femenina 2023-2024.

De acuerdo al sorteo realizado por la UEFA en Nyon, Suiza, el conjunto francés se verá las caras con el Benfica de Portugal, club que terminó segundo en el Grupo A, superado solamente por el actual campeón Barcelona.

Apuntar que el Lyon, el club más ganador de la Liga de Campeones femenina con ocho títulos, llega a esta instancia tras ganar el Grupo B de manera invicta.

La ex capitana de La Roja, mundialista en Francia 2019, fue estelar en cinco de los seis encuentros que disputó su escuadra en la fase de grupos, donde solo recibió tres goles.

Apuntar, además, que la guardameta nacional ganó con su actual institución y por primera vez el máximo certamen europeo de clubes en la campaña 2021-2022, venciendo al Barça en la finalísima.

En las otras llaves de la ronda de ocho, Ajax chocará con el Chelsea, Brann (Noruega) se medirá ante el FC Barcelona y Hacken (Suecia) se enfrentará al París Saint-Germain.

Los partidos de ida se jugarán el 19 y 20 de marzo, y las revanchas se disputarán el 27 y 28 del mismo mes.

De avanzar a semifinales, Olympique de Lyon jugará con el vencedor de la llave entre el PSG y Hacken.

Las semifinales están previstas para abril y la gran final se jugará en San Mamés, en Bilbao (España), el sábado 25 de mayo.

Four HUGE ties to come 🔥#UWCL || #UWCLdraw pic.twitter.com/jr6i9z7Wuw

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) February 6, 2024