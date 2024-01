Marcelino Núñez y Norwich City tuvieron una complicada jornada el día de hoy, ya que por la cuarta ronda de la FA Cup (torneo de clubes más antiguo del mundo), debieron enfrentar a Liverpool, quienes con una mixtura entre titulares y suplentes, no pasó muchos inconvenientes para avanzar a la siguiente fase.

En el comienzo del partido que se disputó en Anfield, se escuchó a toda la afición local cantar el mítico “You’ll Never Walk Alone (Nunca caminarás solo)”, en honor a los comentado por Jürgen Klopp hace algunos días acerca de partir de la banca del Liverpool al finalizar la actual temporada.

¡LA EMOCIÓN DE JÜRGEN! Klopp dejará de ser el entrenador de Liverpool al finalizar la temporada y recibió el mejor homenaje que le podían hacer los Reds en Anfield: cantándole el tradicional "You'll never walk alone".

Fue así como el duelo ya comenzó con una mística diferente en un grandioso escenario y ‘Los Canarios’ impusieron ritmo para batallar de igual a igual ante el líder de la Premier League, pero a los 16′ comenzó al baile de Liverpool.

Fue Curti Jones quien abrió el marcador en Anfield, en momentos donde Marcelino Núñez era destacado por Bambino Pons, relator de la transmisión en Star+, quien remarcaba la calidad del chileno en cada uno de los pases en el mediocampo del Norwich.

No obstante, un error en la zaga de Liverpool se tradujo en la igualdad momentánea gracias al gol de Ben Gibson a los 22′, aunque lamentablemente no duraría mucho ya que Darwin Núñez, tras un excelente pase del brillante joven Conor Bradley, marcó el desnivel a los 28′.

Ya en el segundo tiempo, fue Diogo Jota quien aumentó a los 53′ para Liverpool, mientras que el capitán, Virgil Van Dijk, estiró la ventaja para el momentáneo 4 a 1 a los 63′.

Sin embargo, Norwich fue a la carga y Borja Sainz marcó un verdadero golazo a los 69′ para el descuento ‘Canario’, pero el neerlandés del Liverpool, Ryan Gravenberch, puso el lapidario 5 a 2 y selló el duelo a los 90’+5′.

A scorcher from Borja Sainz for @NorwichCityFC 💥

Con este resultado, Marcelino Núñez y compañía se despiden de la FA Cup, cayendo ante uno de los candidatos al titulo y uno de los equipos más fuertes de la competición.

Our FA Cup campaign comes to an end.

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) January 28, 2024