Arturo Vidal se ha convertido en el nuevo capricho de Colo Colo para esta temporada, una en donde Jorge Almirón, técnico finalista de la última Copa Libertadores con Boca Juniors, quiere llevar al ‘Cacique’ a dar una excelente presentación en el certamen internacional.

Mientras eso pasa y lentamente se comienza a armar el cuadro ‘albo’ para el 2024, al parecer se están quedando atrás en las tratativas para repatriar al ‘King’. Todo esto debido a informaciones que llegan desde Colombia y que amenazan directamente el retorno de Vidal a Chile.

Según el reconocido periodista colombiano, Jaime Dinas, el ‘Rey’ está en conversaciones con América de Cali, elenco que busca reforzarse con todo para esta temporada y que tendría diálogos avanzados con Arturo Vidal.

En su cuenta de X (anterior Twitter), el informador notificó que “aprovechando la relación con la caleña (Sonia Isaza), Arturo Vidal dio el visto bueno para fichar por América de Cali. Falta el arreglo económico”.

“Se está en diálogos para cerrar el contrato y aunque aún no se ha concretado, será el fichaje más importante del club en muchos años”, indicó.

Informaciones que llegan luego de que hace minutos, Jorge Almirón confirmara que espera con los brazos abiertos el retorno de Arturo Vidal al plantel de Colo Colo.

Aprovechando relación con caleña, ARTURO VIDAL dió visto bueno para fichar por @AmericadeCali falta arreglo económico con @tulioagomez se está en diálogos, para cerrar contrato y aunque aún NO se ha concretado, sería el fichaje MÁS importante del club en muchos años. pic.twitter.com/zrPbNyRalq

Exactamente lo mismo dijeron y escribieron, cuando hablé del Estadio, hasta el mismo @tulioagomez me desmintió no sus periodistas de “Portafolio” y recuerdo que yo soy Amigo de Arturo Erasmo, por si no lo sabía y dejo el claro que están en diálogos. https://t.co/K6jmzWaqzm

