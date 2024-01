El mercado de pases está en pleno auge y diversos jugadores ya se encuentran emprendiendo rumbo a diversas latitudes, pero hay otros que solo cambian de equipos en el mismo campeonato y al parecer, ese es el camino que ha seguido Guillermo Maripán, defensor de La Roja que comienza a vivir sus últimos días como jugador de Mónaco.

Resulta que según informaciones del experto en fichajes internacionales, Fabrizio Romano, ‘Memo’ estaría pensando en dejar el principado para ser la flamante incorporación del Stade Rennes, equipo que hoy en día se encuentra siendo el décimo lugar de la liga de Francia.

El periodista italiano asegura en su cuenta de X (anterior Twitter) que “el Rennes se acerca a un acuerdo para fichar a Guillermo Maripán procedente del AS Mónaco”.

“El acuerdo se está cerrando en un movimiento permanente y se espera que el jugador viaje a finales de esta semana”, indicó para posteriormente terminar con su mítico “here we go (aquí vamos)”.

Es importante detallar que Stade Rennes ha ofertado en dos ocasiones para quedarse con el fichaje de Maripán y en la última de ellas, ofertaron cerca de 11 millones de dólares por su pase, pero la respuesta de Mónaco fue la misma, rechazado.

Ahora, se desconocen los montos de la transacción, pero como destaca Romano en su publicación, este fin de semana se podría cerrar el movimiento y entregar todos los detalles del cambio de Maripán en la Ligue 1.

Por su parte, Stade Rennes se está armando con todo para dar una respetable presentación en los 16vos de Europa League, en donde se enfrentarán a AC Milán en la búsqueda del batacazo y de avance a los octavos de final.

🚨🔴⚫️ Rennes are closing in on deal to sign Guillermo Maripán from AS Monaco.

The agreement is being closed on a permanent move with player expected to travel later this week.

Final details being sorted… then here we go. pic.twitter.com/ro4lc0THvh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2024