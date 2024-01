Con la gran temporada que ha tenido en el Toulouse francés, con cuatro goles en 46 partidos, el nombre del seleccionado chileno Gabriel Suazo empezó a sonar con fuerza en un grande de la Bundesliga de Alemania.

El medio teutón Derwesten reveló a poco de finalizar el 2023 que el Borussia Dortmund está interesado en reforzar la banda izquierda y ahí es donde proponen al lateral de 26 años, ex capitán de Colo Colo.

“Desde que se mudó a Francia, su desarrollo se ha disparado… Es uno de los pocos puntos brillantes en Toulouse y su perfil sería interesante para el Borussia Dortmund”, mencionó la publicación.

Y Suazo decidió sacar la voz ante este potente rumor. En su canal de Twitch, el defensor fue consultado por el interés del citado grande del balompié germano.

“Me tienen enfermo, yo no sé nada, un amigo me mandó lo mismo que vieron ustedes y lo único que sé es lo que aparece en Instagram, es lo único que sé”, indicó el ex albo.

Así, ‘Suazidane’ indicó que no hay nada concreto y aseguró que “ese tema está cerrado, yo no tengo idea de nada y si lo supiera tampoco lo diría acá (Twitch) obviamente, pero sé lo mismo que ustedes”.

Desde Alemania apuntan que si los negriamarillos quieren hacerse con los servicios del jugador de La Roja, no la tendrán sencilla. “Es poco probable que los franceses dejen marchar a uno de sus jugadores más importantes durante la temporada. El chileno tiene contrato hasta 2026″, apuntan.