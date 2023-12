Tras un gran 2023 con el Toulouse de Francia, el chileno Gabriel Suazo comienza a despedir el año entre risas y con saludo navideño incluido.

Y es que el formado en Colo Colo protagonizó un divertido video de Navidad junto al venezolano Cristian Cásseres. La dinámica era sencilla; adivinar la canción que tarareaba el otro. Sin embargo, la dinámica sólo provocó carcajadas.

Cásseres no estuvo para nada acertado y, entre risas, el lateral nacional comenzó a perder la paciencia y soltó uno que otro chilenismo: “Tararea, culiao… ¡Tararea, no cantes!”.

“¿Estás cantando una cumbia? Es malísimo”, reclamó Suazo, antes de que le revelarán qué canción estaba ‘recitando’ el venezolano; la famosa ‘All I Want for Christmas is You’ de Mariah Carey.