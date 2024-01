El delantero chileno Ben Brereton Díaz, de los registros del Villarreal español, fue anunciado este viernes como nuevo refuerzo del Sheffield United de la Premier League.

Tras un semestre de escaso protagonismo en el ‘Submarino Amarillo’, que ha tenido una magra temporada en La Liga, el seleccionado de La Roja fue enviado a préstamo al necesitado elenco inglés.

“Bienvenido, Ben. Brereton Díaz llega a préstamo desde Villarreal hasta el final de la temporada”, anunció el elenco de los ‘Sables’, colista de la Premier.

“Ben era un jugador codiciado, así que estamos encantados de haberlo traído al club”, comentó Chris Wilder, entrenador del Sheffield.

Por su parte, el chileno declaró a las redes sociales de los ‘Sables’ que “es maravilloso estar en Inglaterra, ahora en un gran club y un club al que conozco bien porque jugué contra él. No puedo esperar por empezar a jugar”.

“Estar aquí es genial para mí, jugar en la Premier League es algo con lo que sueñas cuando eres joven, así que es genial para mí y no veo la hora de empezar”, añadió el delantero de La Roja.

Vale mencionar que el Sheffield United está en el fondo del certamen inglés, con solo 9 puntos luego de 20 fechas.

Sin embargo, los ‘Sables’ están a solo 7 unidades de la salvación y apostaron por Ben Brereton para sumar goles y empezar a escalar en la tabla.

Welcome, Ben. 🇨🇱

Ben Brereton Díaz signs on loan from Villarreal CF until the end of the season.

— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 5, 2024