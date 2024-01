Alexis Sánchez, delantero del Inter de Milán, ha sido sondeado desde Sudamérica para cambiar de rumbo este 2024.

Y es que el escaso protagonismo de ‘Maravilla’ en el cuadro lombardo, sumado a la posibilidad de que los ‘neroazzurros’ hagan caja con una venta del chileno, ha despertado el interés de un par de clubes de este lado del mundo.

De acuerdo al periodista Ekrem Konur, especialista en fichajes, el teléfono del Inter ha sonado en dos ocasiones con llamadas de Argentina y Brasil.

“River Plate y Gremio preguntaron por la situación del delantero chileno del Inter de Milán, Alexis Sánchez”, aseguró el comunicador.

El oriundo de Tocopilla ya había sido relacionado a ambos clubes con anterioridad, específicamente cuando el delantero aun era jugador del Olympique de Marsella francés.

Sin embargo, pese a los posibilidades de que ‘Maravilla’ reemplazara a Luis Suárez en Gremio o de que hubiese vuelto a River en Argentina, finalmente el goleador histórico de La Roja optó por retornar al Inter.

