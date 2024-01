Alexis Sánchez no ha tenido el mejor año de su carrera y por lejos en su retorno a Inter de Milán, un segundo periodo que ha sido un dolor de cabeza para el tocopillano y que ahora, es apuntado por los medios en Italia.

En una lapidaria nota sobre su trabajo con el conjunto ‘lombardo’, uno de los medios deportivos más importante de la bota europea, La Gazzetta dello Sport, se lanzó con todo contra Sánchez, quien solo ha tenido 446′ minutos de competencia entre los torneos en Italia y Champions League (según datos de Transfermarkt).

Esto le ha valido fuertes críticas del citado medio, quienes en un extensa nota comenzaron apuntando que “desde que regresó a Pinetina a finales de agosto, Alexis nunca ha cambiado de marcha: marcó un par de goles en la Champions League, pero no ha tenido continuidad de rendimiento”.

“Después de 18 goles en total (14 en la Ligue 1) la temporada pasada en Marsella, el regreso del chileno a Milán fue decepcionante”, indicaron.

Sin embargo, eso nu fue todo, ya que complementaron sus dichos al sostener que “no le faltan atenuantes porque acaba de regresar de un verano sin entrenamientos grupales: como agente libre trabajó por separado y por eso se unió a sus compañeros en malas condiciones físicas. Sin embargo, también tiene algunos fallos: nunca tuvo la previsión de pedírselo a su entrenador”.

“Poco incisivo y poco útil para el grupo”

Posteriormente hablaron de su regreso tras competir junto a La Roja en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial en donde destacaron que “regresó de sus compromisos con Chile no en las mejores condiciones y hasta el momento su temporada 2023-24 ha sido… una puesta al día. Poco incisivo y poco útil para el grupo”.

Por otra parte, pusieron en jaque su retorno a la institución ‘lombarda’, quienes volvieron a confiar en él tras su paso por Olympique de Marsella.

Con relación a esto agregaron que “estos cuatro meses, en los que también tuvo un par de paradas por problemas físicos, han dejado claro que Sánchez no es el delantero que necesita el Inter. O al menos no ha sido así hasta ahora… Porque cuando entra no hace diferencia y cuando juega desde el principio ya no tiene la chispa de sus tiempos dorados. Por momentos incluso parece fuera de contexto con el equipo”.

“Seguramente intentará seguir entrenándose profesionalmente, también porque quiere llegar en forma a la Copa América en junio. La sensación, sin embargo, es que al Inter no le importaría aceptar una de las ofertas que llegaron en las últimas semanas/meses y cambiarse de camiseta durante el mercado de fichajes de invierno”, finalizaron.