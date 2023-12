Nacido como una evolución de la Copa Intercontinental, el Mundial de Clubes de la FIFA nació en 2000, bajo las intenciones de incluir a todas las confederaciones y globalizar aún más los torneos de fútbol. En la competición, el chileno Cristián Montecinos metió su nombre en la historia y hasta hoy, se le recuerda a lo grande.

La primera edición del mencionado torneo se celebró en Brasil y allí, se dieron cita ocho equipos representantes de Europa, Sudamérica, África, Asia, América del Norte y Central, y Oceanía.

En el grupo A se encontraba el invitado Real Madrid, Al-Nassr (Arabia Saudita), Corinthians (anfitrión y campeón brasileño) y Raja Casablanca, que se alzó con el título de la Liga de Campeones de África.

En tanto, Montecinos y el Necaxa de México participaron en el ‘Mundialito’ tras ganar de la Liga de Campeones de la CONCACAF (Concachampions), compartiendo plaza en el grupo B con otros campeones: Manchester United (Champions League, 1999), Vasco da Gama (Copa Libertadores), y South Melbourne (Liga de Campeones de Oceanía).

Cristian Montecinos: genio y figura contra el Manchester United

“Era la primera edición del Mundial de Clubes, eso marcó un precedente importante a nivel internacional, no se sabía que depararía el futuro y fui parte de la historia. Fue un honor participar, ser el primer chileno y también llegar a una instancia importante con el Necaxa, equipo del cual no esperaban un torneo impresionante”, detalló Montecinos en diálogo con BBCL.

El primer rival era una potencia mundial: el Manchester United. Eso sí, los dirigidos de Raúl Arias no tuvieron miedo y desde el primer minuto, jugaron de igual a igual contra el gigante inglés.

“Personalmente, creo que ellos venían un poco confiados y pensaban que iban a ganar fácil, pero nosotros entramos muy concentrados. De hecho, deberíamos haberle ganado al Manchester, pero tuvimos la mala fortuna de que se le fue un penal a (Alex) Aguinaga en el segundo tiempo, que me lo hicieron a mí”, lamentó el exgoleador.

Lo concreto es que a pesar del 1-1 -que el equipo de Ferguson selló a diez minutos del final- Cristian Montecinos puso su nombre en la historia del Necaxa con un golazo de tiro libre al 14’, sorprendiendo a todo el mundo e incluso, a su propios compañeros de equipo.

“Hace poco en México con Alex Aguinaga y recordamos que en el partido yo me adelanté porque él quería pegarle, pero yo sabía que iba a hacer el gol, tenía una gran confianza. Le pegué y quedó marcando ocupado, hasta el día de hoy se acuerda y se ríe. Siempre me dijo que si fallaba, me iba a pescar a chuchás como loco (sic.)”.

“Después yo le respondí que le di un regalito, porque me hicieron el penal y a él se le fue… Nos terminamos riendo mucho más, es una anécdota y fue lindo, nos dio mucha confianza”, contó el ‘Pelado’ entre risas.

Dada la trascendencia de su gol, el chileno pasó a ser reconocido permanentemente a pesar de otros logros importantes, por ejemplo, el ser campeón con el Santos Laguna en 1996, logrando un título por primera vez en la historia del equipo.

“Más allá de eso, recuerdan sí o sí el gol contra el United. Viéndolo ahora, hoy jugar con el Manchester no tiene la misma dimensión que antes, en esos años eran campeones de todo, con figuras mundiales y nosotros, jugamos mejor que ellos. Fue un antes y un después para mí y el Necaxa, que terminó la década siendo el equipo más importante del fútbol mexicano”, detalló.

Otro elemento para la anécdota, no lejos de pasar inadvertido, fue su icónico corte de pelo. En su cabellera, el exseleccionado de La Roja lució un rayo rojo en su cabeza, en alusión al apodo del club fundado en Ciudad de México.

El icónico look, se originó horas antes de su recordado gol. El mismo día que jugábamos con el Manchester, en la mañana, me dijo mi compañero de habitación Andrés Scotti, si me atrevía hacer una locura para el partido. Le dije que sí, baje a un salón que había abajo en el hotel y le dije a la chica que estaba con un grupo de estilistas si me podían pintar el pelo con un rayo“, contó.

“Le llevé una foto de la camiseta para que vieran la onda del rayo y me lo hicieron, extraordinario. Mis compañeros decían que estaba loco, yo dije: ‘Si hoy hago un gol me voy hacer famoso a nivel mundial y si juego mal me van a huevear para siempre‘”, complementó.

Cristian Montecinos, en la historia del Necaxa… y el United

Dentro del legendario Necaxa-Manchester del 2000, al nacido en Talca admitió que le quedó una ‘espina clavada’: pedir una camiseta a algún crack de los ‘Red Devils’. Por el contrario, fue Montecinos el que entregó la suya.

“Me la pidieron directamente del Manchester United. Hubo una ceremonia en la que yo tuve que ir a un salón del hotel, estaba un dirigente del club y también Alex Ferguson. A él le entregué mi camiseta firmada y nos sacamos fotos, mi camiseta se fue al museo del club“, confesó el otrora jugador de Deportes Temuco, Unión Española y Colo Colo, entre otros.

Tal como se ve en la imagen, el legendario DT y el crack nacional compartieron un especial momento en Brasil. El recorte del periódico mexicano Esto, consignó que Sir Alex Ferguson “estaba muy agradecido y que esa camiseta será la primera de un equipo mexicano que se hallará en el museo (de Old Trafford)“.

Actualmente, la camiseta sigue en Inglaterra. “Fue una alegría tremenda conseguir algo bonito en tan poco tiempo y el hecho de que me pidieran mi camiseta, fue un halago. Espero en algún momento ir a verla”, señaló Montecinos.

De vuelta al 2000, el espigado atacante de Chile fue parte del histórico plantel del Club Necaxa que consiguió el tercer lugar del Mundial de Clubes del mismo año, tras vencer a Real Madrid por penales. En la cita, el recordado futbolista anotó dos goles que pudieron ser tres, dado que falló un penal ante South Melbourne (eso sí, hizo el primero).

Entre los recuerdos y el presente: olfato goleador en el barrio y el amor por el ‘Conce’

Consciente de sus grandes memorias en México y en lo largo de su trayectoria como futbolista, el retirado delantero hoy disfruta compartiendo momentos junto a su familia, especialmente de sus hijos pequeños y también de Joaquín, su retoño y jugador del Querétaro.

Eso sí, mientras descansa en Villarrica, el tiempo no le pasa la cuenta a la hora de volver a vestirse de corto para jugar otra vez por el equipo de sus amores: Deportes Concepción.

El pasado 12 de diciembre, el recordado crack viajó hasta la ciudad penquista para defender al equipo de ‘Años Dorados’ de los lilas, que venció a Juventud Kennedy por 2-0.

“Me di el gusto de ir a jugar otra vez, la gente me reconoce, me quiere. Ese día el estadio estaba lleno, estaban esperándome para tomarse fotos conmigo y eso es parte también de lo que entregué por el club. Pasamos muchos momentos difíciles y tengo mucho afecto por el club, su mentalidad en distinta y quizás en Talca no lo valoran, pero el reconocimiento más grande que tengo es el de la gente de Concepción“, contó un emocionado Cristián Montecinos.

¿Sigue pendiente del Conce? “Tengo noción de lo que sucede, la verdad sería mejor verlos en otra instancia. Ojalá la gente que llegó puedan sacarlos de un lugar donde no deberían estar, pero se que no es fácil y es un sacrificio económico importante estar en Segunda División“, confesó.

“Los últimos cuatro o cinco años han sido rarísimos y han sufrido mucho. Ahora todo empieza de nuevo y hay que tratar de hacer un buen equipo para lograr el ascenso, al Conce no le sirve llegar tercero, cuarto, ir solo a participar es un fracaso. Tiene que subir“, complementó el otrora goleador del León de Collao, camiseta con la que anotó 42 goles en 82 partidos.