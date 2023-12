Iván Zamorano siempre ha sido identificado con los colores de Colo Colo, pese a solo permanecer en el elenco ‘albo’ por un semestre el en cierre de su carrera, pero para el exgoleador se trató de cumplir un verdadero sueño.

Pese a que ya no vive en Chile, luego de radicarse en Miami, el exseleccionado nacional no olvida sus raíces ni al equipo de sus amores, ya que estando en Estados Unidos, intenta imponer los colores del conjunto ‘popular’ por esas latitudes.

Así lo reconoció su esposa, María Alberó, quien en conversación con BolaVip Chile, brindó íntimos y lujosos detalles de la vida de ‘Bam Bam’ como también lo que vive el entorno del exjugador en relación con los lazos que Zamorano tiene con Colo Colo.

En sus primeras palabras, Alberó deslizó que “yo soy fanática de Colo Colo y mis hijos también. No hay otra cosa más que Colo Colo en mi casa, no se puede. Es más, cada vez que viene algún novio de mis hijas, si no es de Colo Colo, Iván les dice: ‘para afuera’”.

El Mundial de Qatar para Argentina

Por otra parte, también detalló como se vivió la copa del mundo obtenida por Argentina en Qatar 2022, donde señaló que “está mi familia, está mi papá, mi mamá, los chicos tienen sangre argentina. Acá no hay una competencia, yo también quiero a Chile y me encantaría que Chile tuviera muchos triunfos, pero esta vez tendría que estar contento por mi familia y por mí, que tengo sangre argentina”.

Así también, destacó que su hijo, Iván de María Zamorano Alberó, pretende seguir los pasos del exgoleador chileno, ya que a sus 16 años, sueña con convertirse en jugador profesional.

Así lo expresó su madre al comentar que “yo le veo pasta, pero el más indicado es el papá y según él dice que es difícil igual el camino. Pero bueno, algunos llegan y otros no, esperemos que llegue”.

Por último, destacó que Iván de María tiene una particular similitud con su ‘Bam Bam’ al jugar al fútbol, al aclarar que se parecen “en el tema del cabezazo. Pero según el padre el hijo tiene mucho más técnica que él”.

De esta forma, se conoce como Iván Zamorano intenta imponer sus colores y creencias entorno al fútbol, ya que pese a jugar solo 18 partidos con la camiseta de Colo Colo y anotar 8 goles, su paso por el ‘Cacique’ fue uno de sus sueños que alcanzó a cumplir estando vigente en el deporte.