Pese al reencuentro de Alexis Sánchez con las redes en el Inter de Milán, la estrella chilena podría estar viviendo sus últimos días en el club italiano y los reportes internacionales ya lo posicionan en un exótico destino; Arabia Saudita.

Y es que el especialista en mercados de fichajes, el periodista Ekrem Konur, detalló las dos ofertas que llegaron a las huestes del Giuseppe Meazza por el tocopillano.

De esta manera, el goleador histórico de la Selección Chilena podría decirle adiós al cuadro neroazzurri apenas cinco meses después de su regreso y unirse a la legión de estrellas en el certamen saudí, comandada por el portugués Cristiano Ronaldo.

La primera propuesta llegó por parte del Al-Shabab, donde militan jugadores de la talla del argentino Éver Banega y del belga Yannick Ferreira-Carrasco, y que, actualmente, marcha en la undécima posición de la Liga Profesional Saudí.

El otro elenco interesado en reforzarse con el ‘Niño Maravilla’ es el Al-Ettifaq del inglés Steven Gerrard. Un club que se ubica en el octavo lugar de la competición y que tiene en sus filas a cracks como Moussa Dembélé, Giorgino Wijnaldum y Jordan Henderson.

💣💥 Al-Shabab and Al-Ettifaq are interested in Inter Milan's Chilean striker Alexis Sánchez.

🇨🇱 🔵⚫ #ForzaInter #IMInter https://t.co/JMas5bwe1V pic.twitter.com/sN6TErgbxr

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 8, 2023