Real Betis viene de protagonizar un pálido empate ante el Almería, elenco que se encuentra en el fondo de la tabla en La Liga de España y que tuvo una oportunidad de oro ante el cuadro dirigido por Manuel Pellegrini para obtener los 3 puntos.

Resulta de que el elenco del estratega chileno batalló más de una hora de partido con 1 hombre menos, luego de que a los 27′ del primer tiempo, Héctor Bellerín viera la tarjeta roja.

Real Betis have received the most red cards (17) in Europe’s Top 5 Leagues over the past two seasons after Hector Bellerin’s red card today against Almeria. 😬🟥

