El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, despejó este sábado todas las dudas y rumores sobre el futuro de su compatriota y arquero verdiblanco Claudio Bravo, actualmente en recuperación de una lesión muscular.

Recientemente apareció el rumor en España que el experimentado golero de 40 años estaría analizando su retiro con la intención de sumarse al cuerpo técnico bético, encabezado por el ‘Ingeniero’.

Finalmente, el entrenador del cuadro sevillano descartó de plano aquella información. “El futuro de Claudio Bravo él es el encargado de verlo. Si quiere prolongar su carrera un año más, si quiere ser técnico… Pero no está en alternativa que se incorpore al cuerpo técnico nuestro en estos momentos”, dijo.

“Va a hacer los cursos, no ha empezado aún su carrera. Son rumores que no sé de dónde vienen. Su primera intención es seguir jugando y, si no lo hace en un equipo que le convenga, partirá haciendo todos sus cursos como técnico. No está en estos momentos la alternativa de integrarse a nuestro cuerpo técnico”, agregó.

Para terminar el tema del otrora guardameta del FC Barcelona y Manchester City, el ex DT de los ‘Ciudadanos’, Real Madrid, Villarreal y Málaga señaló que “Bravo ahora es jugador del Betis y no estamos buscando cambios ni que acabe contrato en diciembre”.

Betis de Pellegrini, y sin el bicampeón de América por lesión, se medirá a las 12:15 horas de este domingo al Almería como visitante por la 15ª fecha de la liga española 2023-24. Los verdiblancos son séptimos con 24 puntos.

Desde el minuto 6:19