Uno de los jugadores más criticados en el conjunto del Villarreal, lamentablemente ha sido Ben Brereton, jugador inglés-chileno que juega por La Roja y que ha tenido un segundo semestre del año calendario muy opaco en donde no ha encajado anotaciones con el ‘Submarino Amarillo’ y ha bajado el rendimiento con la camiseta de la selección chilena.

La situación se ha vuelto insostenible por momentos, debido a las fuertes y ácidas criticas que han dirigido directo hacia ‘Big Ben’, luego de no anotar en un partido oficial con la camiseta del equipo español.

Sin embargo, a pesar de su complicada adaptación a La Liga, Brereton no baja los brazos y confía en remontar la difícil temporada en suelo español hasta el día de hoy.

En conversación con el programa de Youtube, Salir Jugando, Ben se desahogó y brindó declaraciones que llena de optimismo a todos su seguidores que sueñan con ver brillar al delantero de la selección chilena.

En sus primeras palabras, Brereton apuntó que “desde que estoy acá, llevó tres meses, y me siento muy bien. Pero así es el fútbol a veces. Hay momentos donde los delanteros pasan por épocas donde no anotan. Yo estoy pasando por uno de esos momentos”.

“Estoy llegando con buenas chances, pero no estoy anotando, eso pasa. Y así es el fútbol, así es la vida, me mantengo positivo, aceptándolo y sigo trabajando, entrenando y espero que venga el gol en el próximo partido. No estoy muy preocupado y sigo sonriendo y feliz, así que estoy bien”, indicó.

“Seguiré intentado”

Posteriormente habló de sus opciones de gol no convertidas, al reconocer que “no he anotado, pero la confianza sigue ahí. Me siento bien con el que me estoy generando oportunidades y que puedo marcar un gol. Así que seguiré intentando, a veces los delanteros pasamos por esto y en un minuto ya está, no estoy preocupado por esto. Seguiré adelante intentando”.

Así también, habló de la posición en la que el nuevo DT de Villarreal, Marcelino García, busca colocar a Ben.

Con relación a esto, Brereton detalló que “así que estoy deseando seguir, ya van un par de partidos con Marcelino y han sido buenos, los entrenamientos han sido muy buenos, así que seguimos mejorando progresando y entendiendo lo que él quiere en la cancha”.

Optimismo a flor de piel que emana el joven delantero nacionalizado chileno y que confía en darle la vuelta a un adversa temporada en La Liga y con la camiseta de La Roja.

Revisa la entrevista de Ben Brereton