Este jueves, Villarreal logró tres puntos de oro en Israel tras imponerse ante el Maccabi Haifa en el duelo válido por la fase de grupos de la Europa League. Un compromiso en el que el chileno Ben Brereton Díaz arrancó como titular.

Pese a arrancar en desventaja tras el gol de Abdoulaye Seck a los 30 minutos, el ‘Submarino Amarillo’ pudo despertar a tiempo y remontar un encuentro que parecía perdido, gracias a las anotaciones de Alejandro Baena (82′) y Alexander Sorloth (86′).

Una vez más recostado a la banda izquierda, el delantero chileno-inglés no pudo encontrarse con su mejor versión, lo que le valieron las críticas de los fanáticos españoles en redes sociales.

Cabe consignar que el Villarreal se ubica en el segundo puesto del Grupo F con seis puntos, a tres unidades y con un partido menos que el líder Rennes de Francia.

Perdiendo contra descartes del ejército de Israel. Si queréis me ofrezco yo a jugar por Brereton, más que él haré seguro. No he visto un tío tan malo en la delantera del Villarreal desde Raba como mínimo. — Manuel Caballero (@manuelcaper2014) November 9, 2023

Amos a ver amigo chileno, Ben Brereton es un paquete de época, me suda la polla que sea vuestro dios futbolístico, también que sea chileno, sencillamente es un matao — Manuel Caballero (@manuelcaper2014) November 9, 2023

En cuanto pueda voy a ver algún partido de Ben Brereton en el Blackburn Rovers y con la selección chilena porque no me puedo creer que sea tan limitado. — Adrián Coedo (@AdrianCoedo) November 9, 2023

Increíble lo de Brereton, las oportunidades que tiene de jugar no lo hace del todo mal, pero tampoco destaca, siempre muy desasistido…

Se puede decir ya, Ben Brereton no es un jugador para el Villarreal, no encaja en su sistema de juego 😕 — seba (@s3baaa_01) November 9, 2023

Increíble lo de Brereton, las oportunidades que tiene de jugar no lo hace del todo mal, pero tampoco destaca, siempre muy desasistido…

Se puede decir ya, Ben Brereton no es un jugador para el Villarreal, no encaja en su sistema de juego 😕 — seba (@s3baaa_01) November 9, 2023