Arturo Vidal, volante del Athletico Paranaense, respondió furioso a quienes lo han criticado por no apurar su regreso a Colo Colo y privilegiar ofertas de otros clubes.

Lo anterior, surgió luego de que en Argentina empezaran a dar por hecho su arribo a Boca Juniors para 2024, lo que no gustó en los hinchas del ‘Cacique’.

Ahora, el volante de La Roja, en su habitual transmisión en Twitch, salió a responder a quienes lo han cuestionado en los últimos días.

“Yo no he decidido a dónde me voy a ir, ¿por qué están hablando? Tantos hueones del Colo escribiéndome, se dan vuelta rapidito. A todos esos les digo déjense de huevear (sic), si todavía no tomo una decisión”, partió comentando el ‘King’.

“A fin de año, cuando termine mi contrato con mi equipo, voy a decidir. Ahora son especulaciones, así que paren con eso, andan tirando siempre la mala. Déjense de huevear”, insistió Vidal.

En la misma línea, el volante recalcó que “yo tengo contrato hasta el 30 de diciembre, ahí recién puedo decidir. Tengo mucho respeto al Athletico Paranaense, me han tratado increíble. Me lesioné y todavía me siguen queriendo mucho acá en la ciudad”.

Para cerrar, Arturo Vidal se enfocó en el tema Colo Colo y, además de asegurar que estará atento al partido de este domingo con Unión Española, le dejó un claro mensaje a Blanco y Negro.

“Yo no voy a ir a Colo Colo si ellos no me quieren. Voy a ir al equipo que me quiera, que me busque y que tenga los mismos objetivos que yo por delante”, sentenció el ‘Rey’.