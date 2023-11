El nombre de Arturo Vidal sigue tomando fuerza en Argentina como posible refuerzo de Boca Juniors, especialmente luego del cruce de recados con Juan Román Riquelme.

Y es que el vicepresidente de los ‘xeneizes’ -que busca su reelección- ha dejado en claro que le gustaría contar con el ‘Rey’ en el futuro próximo, y el chileno se ha dejado querer con un par de guiños hacia el popular equipo trasandino.

Pero a quienes no les ha gustado la cercanía de Vidal con Boca es a los hinchas de Colo Colo, quienes ven cómo el ansiado regreso del ‘King’ sigue lejos de concretarse.

En redes sociales, no fueron pocos los fanáticos albos los que reprocharon al volante nacional por darle prioridad al club argentino en lugar del ‘Cacique’, considerando que él siempre ha anunciado que le gustaría volver a vestir la camiseta del ‘Popular’.

Por lo anterior, en redes sociales abundaron los comentarios criticando el bicampeón de América con La Roja. Incluso, los más extremos señalaron que si Vidal llega a Boca, ni siquiera piense en volver al Monumental.

Vale mencionar que, de acuerdo a TNT Sports, no han existido contactos formales entre Colo Colo y el jugador de Athletico Paranaense. Así, su regreso a Chile parece imposible de momento.

He bancado a Arturo Vidal en toda su carrera, mi jugador favorito junto a Valdivia, Paredes y Matías, pero si llega a elegir a Boca por sobre Colo Colo, dejaré para siempre de bancarlo y lo pongo al lado de los traidores culiaos del Chupete Suazo y Pablo Contreras. https://t.co/u0oRuNVEyd

Arturo Vidal no quiere jugar en Colo-Colo. Basta con ese humo. Está en todo su derecho. Que le vaya bien pero no mencione a Colo-Colo. Si no quiere volver, chao nomás.

— Daniel Manriquez (@daniel_albo91) November 30, 2023