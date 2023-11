Iván Morales ha tenido una experiencia para el olvido en la Liga MX de México, luego de llegar a Cruz Azul y no ser rutilante, no encajar en los esquemas de los diversos entrenadores que han estado en la ‘Máquina Cementera’ y sobre todo, tras ser muy resistido por los hinchas en el país norteamericano.

En el conjunto ‘Celeste’ solo disputó 37 compromisos en donde convirtió 2 goles y brindó 2 anotaciones desde su llegada en febrero del 2022.

Sin embargo, al parecer su sufrida etapa en el conjunto mexicano llegó a su final, luego de la información que reveló hace algunos instantes el periodista César Luis Merlo, quien aseguró que “Iván Morales rescindió contrato con Cruz Azul y ya es agente libre”.

Algunos apuntan a que fue decisión del nuevo estratega, Iván Alonso, pero lo cierto es que la noticia despertó la felicidad de los hinchas ‘cementeros’ quienes bombardearon en más de una ocasión el juego realizado por Morales en Cruz Azul.

De hecho, alguno lo festejaron como si fuera un nuevo y brillante refuerzo. Reflejo de esto son los comentarios en la publicación de Merlo, en donde algunos expresaron: “Empiezan las buenas noticias”, “Por fín, ya se hizo el primer refuerzo”.

Mientras que otros arremetieron con su juego mostrado en la ‘Máquina cementera’ al apuntar que “el peor fichaje de nuestra historia” y “hasta que muestra algo de dignidad”.

Gracias a Dios por fin, 2 años de sufrirlo y no podíamos rescindirlo, bendito sea Dios

Increíble el desperdicio que fue éste we

— Mike Leon (@miki95mcrmy) November 29, 2023