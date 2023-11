Manuel Pellegrini sigue más vigente que nunca al mando del Real Betis. Compitiendo en La Liga y también en el plano internacional de Europa League, el estratega nacional se refirió a un secreto a voces en su carrera: el objetivo de dirigir a La Roja.

En diálogo con El Relevo, el ‘Ingeniero’ confesó que “me encantaría acabar mi carrera de técnico dirigiendo en un Mundial, es lo que me falta y para eso tengo que dirigir una selección“.

“Para mí sería muy extraño no dirigir una que no fuera la de Chile, me costaría o dolería jugar contra mi país. No entrenaría una selección que no fuera de mi país”, apuntó.

En tal sentido, el experimentado estratega dijo que al menos, por ahora, no es de su interés. “Ir ahora cuando hay una directiva que no conozco para poner la cabeza para clasificar a Chile para un Mundial no me interesa, me entusiasmaría después de acabar mi contrato con el Betis”.

Las condiciones de Manuel Pellegrini para llegar a La Roja

Para el propio DT no es de extrañar que su nombre se pasee por Quilín tras la salida de Eduardo Berizzo, pero para que pase de rumor a realidad, primero hay que cumplir condiciones cruciales.

“No se reúnen las dos condiciones: primero por mi contrato y luego porque no se dan las condiciones para que Chile pueda clasificar al Mundial, en la medida de que no hay una autocrítica fuerte de lo que se viene haciendo a nivel de divisiones menores, del campeonato y de la exigencia“, complementó.

A su vez, Manuel Pellegrini no le cerró la puerta e incluso, aseguró que le gustaría dirigir a La Roja pero para él, falta algo más.

“Otra cosa sería si hubiera un programa de desarrollo en base a una realidad, a una sustentación económica para desarrollar fútbol chileno y hacer un programa completo desde las divisiones inferiores“, concluyó.