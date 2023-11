Gabriel Suazo vivió su dulce revancha en el terreno de juego tras disputar un buen partido frente al Liverpool, en lo que fue la victoria de su equipo, el Toulouse, por 3-2 en un intenso duelo que se disputó en el contexto de la Europa League.

Antes de dicho duelo, el lateral recordó su comentada acción en el duelo anterior frente a los ‘Reds’, donde falló una clara ocasión de gol en soledad frente al arco.

“He pasado por momentos muy difíciles y la ocasión de Liverpool es un detalle a todo lo que me ha tocado vivir en mi carrera, siempre he dicho que el fútbol me ha enseñado más de la vida que la vida misma, me ha enseñado a fortalecerme y a levantarme cada vez que me caigo“, había comentado el chileno antes del duelo que hoy se jugó en Francia.

Ya en cancha, el jugador de La Roja se graduó como uno de los puntos altos de su escuadra en el aguerrido 3-2, calificado como un triunfazo al cual el Liverpool llegaba como gran favorito tras registrar un 5-1 ante los ‘violetas’ en Anfield.

Saboreando la victoria y su ‘redención’ frente a los ingleses, un emocionado Gabriel Suazo publicó una foto con un sentido mensaje en sus historias de Instagram.

“Lo dije, me levantaré una y mil veces. El fútbol me ha enseñado que nada es fácil y que tienes que luchar por tus sueños, por más difícil que sea la situación, insistir desistir y jamás resistir”, escribió, adjuntando una foto de su camiseta.

A su vez, el formado en Colo Colo agradeció a “todos los fans que me enviaron mensajes mostrándome su cariño, este triunfo es para ustedes”.