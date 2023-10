Siempre hay un chileno. En una tremenda final, Liga de Quito sacó a relucir su chapa de monarca y consagró, por segunda vez en su historia, como campeón de Copa Sudamericana.

El compromiso entre los ecuatorianos y Fortaleza de Brasil se definió en una tensa tanda de penales, donde el portero Alexander Domínguez fue el héroe.

Mucho antes de la instancia decisiva, el portero y otrora seleccionado de ‘La Tri’ se vio afectado por el sol y solicitó protección con gritos hacia la banca de su equipo. Ante la floja respuesta, fue uno de los espectadores el que lanzó su gorra para Domínguez, objeto que terminó siendo clave para proteger al futbolista y llevar el compromiso clave a los penales.

“Yo me di cuenta que le molestaba el sol, él se ponía la mano. Entonces le pasé la gorra, porque me la regalaron ellos“, confesó el hincha, que se identificó como Pedro Saavedra ante los micrófonos de Primicias Ecuador.

“Hicimos una linda amistad, soy chileno pero estoy apoyando a Liga. Nació gracias al fútbol”, dijo el fanático nacional, que declaró ser jefe de seguridad de Ñublense.

Recordar que el conjunto de Chillán llegó hasta los octavos de final de la Copa Sudamericana, siendo eliminado por penales a manos de Liga de Quito. En aquella instancia, el otrora funcionario de los ‘Diablos Rojos’ recibió la heroica gorra como regalo de Julio Álvarez, dirigente del club ecuatoriano.

Con el furor desatado por el regalo del chileno la y posterior consagración de la LDU en Copa Sudamericana, faltaba la otra versión de la historia: la de Alexander Domínguez, que reconoció el gesto del hincha y hasta lo felicitó ante los medios.

“Me estaba pegando mucho el sol y le dije a la gente de la banca si es que me podían conseguir una gorra y la verdad el chico, el chileno, me la dio y se tomó una foto (…) Lo felicité, porque gracias a la gorra me fue bien“, concluyó el guardameta.

Revisa la historia del chileno y Alexander Domínguez en la consagración de Liga de Quito en Copa Sudamericana