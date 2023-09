El legado de Marcelo Bielsa es indiscutible tanto para futbolistas y exfutbolistas del medio nacional, algunos, que alcanzaron a estar bajo las órdenes del ‘Loco’, como es el caso de Luka Tudor.

Recordar que en 1992, el cotizado delantero chileno arribó desde el Sion de Suiza a Newell’s Old Boys para ser dirigido por el DT rosarino, con quien obtuvo un Torneo de Clausura en su breve paso por el fútbol trasandino.

“Estaba en Suiza y el Loco Bielsa me empezó a buscar. Va a la casa de mis papás, los enferma, los entrevista, ve videos, etc. Hasta que llegué a Newell’s. Fui el único chileno que jugó en un club con Bielsa”, rememoró el otrora atacante en Sabor a Gol de TNT Sports.

A pesar de su corto periplo, de igual manera hubo espacio para una polémica, que detonó, según Tudor, su salida del conjunto de la ‘Lepra’.

“Me peleé con él, porque uno es pelotudo como jugador, y siempre quiere jugar”, comentó el formado en la UC, respecto a lo que vivió en Argentina con las lesiones que postergaron su participación en Newell’s.

“No me ponía mucho en cancha y una vez me mandó a jugar con la reserva. Me fue a felicitar por los goles y yo le dije que quería jugar en Primera. Agarró sus cosas y se fue”, detalló.