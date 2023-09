En su regreso a la titularidad con el Real Betis en la temporada 2023/24, Claudio Bravo está firmando un cometido más que sólido al mando de la portería del equipo verdiblanco en su duelo ante el Rangers de Escocia en la Europa League.

Ante los incesantes ataques del conjunto local, el portero chileno ha respondido con creces y así lo demostró en una jugada clave. Y es que el capitán de La Roja le ahogó una oportunidad clarísima de gol al delantero rival Kemar Roofe.

A quemarropa, Claudio Bravo se las arregló para sacar un peligroso balón que casi se coló a la portería bética.

Sin embargo, para infortunio del experimentado portero nacional, su tapadón no bastó y tras una serie de rebotes en el área del conjunto español, el senegalés Abdallah Sima rompió el cerrojo y puso en ventaja al Rangers por 1-0 frente al elenco dirigido por Manuel Pellegrini.

🚨🥇GOAL | Betis 0-1 Rangers | Abdallah Sima

Abdallah Sima opens the scoring for the Rangers!#EuropaLeague

#Goalpic.twitter.com/ThOWaQDbha

— Ken Adams 𝕏 (@Goalz_X) September 21, 2023