El volante chileno Arturo Vidal, de los registros del Athletico Paranaense de Brasil, salió al paso de los rumores sobre problemas económicos que lo obligaban a vender su haras de caballos en la región del Maule.

Según radio ADN, el bicampeón de América con La Roja ofreció su predio “Il Campione”, de unas 30 hectareas, en 3 mil millones de pesos para paliar su crisis de dinero, bajando considerablemente el valor inicial (5 mil millones).

Sin embargo, fue el propio ‘Rey’ quien, en una transmisión en Twitch, desmintió por completo la información y contó las razones de la venta del haras y sus caballos.

“El haras es algo que siempre soñé con tener. Lleva cinco o seis años, me ha costado mucho hacerlo, tener mis caballos, criarlos, traer de Estados Unidos, hacer las cruzas…”, partió contando Vidal.

“En este momento me llega a la cabeza, que estoy en lo último de mi carrera como futbolista. En estos cinco o seis años he ido seis o siete veces al haras, en total unos doce días. Me he gastado toda la plata del mundo tratando de cumplir mi sueño”, añadió el ‘Rey’.

En la misma línea, el volante de La Roja recalcó que “ahora me aburrí un poco de la hípica, porque vi cosas que no me gustaron. Aparte la hípica ha bajado mucho. Lo veía como un hobby, pero ya no le estoy dando la importancia que me hubiese gustado”.

Luego, Arturo Vidal remarcó que “quiero hacer otras cosas, seguir con lo de ser entrenador, seguir en el fútbol. Tengo mi gimnasio, que lo recuperé, le estoy metiendo plata para agrandarlo. Quiero meterme con otras cosas, achicar todo lo grande que tengo”.

“La hípica me decepcionó, de verdad. Y la gente que está metida ahí sabe que ha bajado mucho, yo no quiero seguir en la hípica. Pero yo no he dicho que lo voy a vender”, agregó el jugador de Athletico Paranaense.

Haras de Arturo Vidal no está en venta

El volante chileno continuó aclarando lo que sucede con el predio en Talca, afirmando que no pasa por su cabeza venderlo.

“Me han ofrecido, a unos amigos les conté, mi hermano sabía, pero no es que yo puse un precio y se bajó. Yo no he puesto nunca un precio. Llegan ofertas, pero no lo voy a vender todavía”, insistió Arturo Vidal.

“Seguro lo venderé, pero seguiré en lo mío, quiero estar metido en el fútbol. Esto de estudiar para ser entrenador me abrió mucho los ojos, creo que tengo mucho para dar en Chile, a los cadetes, a los jugadores que van a la Selección”, complementó el ‘Rey’.

Para cerrar el tema, Vidal dijo que “he cambiado mi forma de pensar sobre los caballos. Me siguen gustando, pero de qué me sirve tener una crianza si yo no puedo estar. No estoy gozando como quisiera, estoy metiéndole mucha plata”.

“Prefiero que esa plata vaya a otras cosas, donde pueda ayudar a mucha gente en lugar de desperdiciarla en algo que no estoy disfrutando. Cuando de verdad la vaya a vender la voy a ofrecer yo, en mis redes sociales, así que no crean en lo que dicen”, sentenció el seleccionado nacional.