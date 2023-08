En la jornada de día martes, se disputó la segunda ronda del certamen que agrupa a gran cantidad de los equipos que batallan en las diferentes Divisiones de Inglaterra, la Carabao Cup.

Por un lado, Marcelino Núñez tuvo una brillante actuación junto al Norwich City, en donde ya comienza a ser figura en la nueva temporada que vive con ‘Los Canarios’.

En su enfrentamiento ante el Bristol City, el seleccionado nacional fue titular y disputó los 90′ minutos reglamentarios en donde su equipo alcanzó la victoria con la solitaria anotación de Przemysław Płacheta a los 49′.

Sin embargo, el duelo del ex Católica fue brillante, ya que según datos de Sofascore, Marcelino concretó 61 de 66 pases, tuvo un 92% de precisión en los pases, logró 7 de 8 pases largos y en total realizó 80 toques al balón, números que dejan una buena sensación para lo que será el debut de La Roja en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

We move on to round three 🙌 pic.twitter.com/hA3o0l2rhc

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 29, 2023