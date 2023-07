Otro chileno a la Championship League. Este lunes se oficializó el fichaje de Juan Delgado en el Sheffield Wednesday de la segunda categoría de Inglaterra.

El lateral derecho -también volante- fue presentado por el cuadro británico a través de un comunicado, donde destacaron su polifuncionalidad y su participación en La Roja.

More details here as Chilean international Juan Delgado joins us from Portuguese side Paços de Ferreira#swfc

— Sheffield Wednesday (@swfc) July 24, 2023