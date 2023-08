"Si tiene ese comportamiento en público, no me quiero imaginar lo que puede hacer detrás de cámaras", afirmó la referente de La Roja, una de las grandes amigas y excompañeras de la afectada Jenni Hermoso.

La indignación generalizada se instaló sobre Luis Rubiales, luego de que el dirigente se negara a dimitir como presidente de la Federación Española de Fútbol, tras dar un polémico beso no consensuado a Jenni Hermoso, jugadora y campeona del mundo en la reciente cita planetaria de Australia y Nueva Zelanda. La misma tónica es la que comparte ‘Tiane’ Endler.

En diálogo con BioBioChile, la capitana de La Roja Femenina exteriorizó su malestar respecto al actuar de Rubiales y en la misma línea, salió a dar todo su apoyo a su excompañera.

“Me parece inaceptable y bochornoso lo que ocurrió y el post-episodio, ha sido realmente lamentable. Mientras más habla Rubiales, peor queda, no puedo entender que haya gente que defienda su comportamiento y no vea el problema. No sé bien como funcionan las cosas allá en España, pero es inadmisible que una persona así trabaje ahí”, comentó.

Y es que para Christiane Endler es incomprensible el hecho de que Luis Rubiales tenga ese tipo de comportamiento, mas aún “delante de tanta gente, con la FIFA al lado, con la Reina al lado, en el momento más televisado del Mundial”.

“Si tiene un comportamiento de este tipo, no me quiero imaginar lo que puede hacer detrás de cámaras y lo peor, es que él no ve el problema: pide perdón de forma forzada y no reconoce su error“, apuntó.

El respaldo de Tiane Endler a Jenni Hermoso

En esa línea, la portera nacional y campeona de la Champions League con Lyon expresó todo su apoyo a Jenni Hermoso, con quien coincidió en el PSG Femenino durante la temporada 2017.

“Jenni no lo está pasando bien. Es una situación de la que nadie debería preocuparse después de ganar una Copa del Mundo ni una situación que a ninguna mujer en general le gustaría vivir“, aseveró. Para ella debe ser un tema muy complicado, porque lo que le pasó fue con personas poderosas dentro del fútbol español“, dijo.

En tal sentido, ‘Tiane’ no se guardó nada y aseguró que “si Rubiales no dimite, tendrá que abandonar su cargo de alguna u otra forma. Espero que se haga justicia”.

“Este tipo de gestos no hacen retroceder al fútbol femenino, al contrario, dejan muy mal parados a las personas poderosas para que puedan hacer lo que quieran sin tener consecuencia. Él (Rubiales) queda mal como persona y como hombre en estos tiempos, donde se ha luchado tanto para que haya un respeto mayor hacia la mujer. Me parece increíble lo que pasó“, puntualizó.

Por otra parte, la referente nacional valoró la empatía de las y los futbolistas hacia la campeona del mundo con España y también, compartió su perspectiva del machismo en el fútbol femenino.

“Por suerte no me ha tocado vivir ninguna situación similar a la de Jenni, espero no vivirla. Soy una persona de carácter fuerte que impone respeto y a veces hasta lejanía. A nosotras como jugadoras nos toca vivir con el machismo día a día y demostrar todo el tiempo para que nos den mejores condiciones, eso es parte del machismo, que no se le de la misma visibilidad, un sinfín de cosas que por suerte han ido cambiando“, finalizó la ganadora al The Best como mejor arquera en 2021.