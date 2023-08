El delantero chileno Alexis Sánchez y el Inter de Milán están a solo detalles de reencontrarse. De hecho, el retorno de ‘Maravilla’ al fútbol italiano parece inminente.

Así lo revelan medios europeos, donde aseguran que la ‘ayuda’ que necesitaba el seleccionado de La Roja para regresar al Calcio llegaría desde un inesperado club.

Y es que lo único que frenaba el arribo de Sánchez a Milán era el argentino Joaquín Correa, atacante que llegó en 2021 al Inter y del cual el cuadro ‘neroazzurro’ quiere desprenderse.

Se habló de ofertas desde Inglaterra e Italia por el ‘Tucu’, pero su próximo destino sería nada más y nada menos que un exequipo de Alexis: el Olympique de Marsella.

“El ‘OM’ espera cerrar el trato con Joaquín Correa el jueves: es un préstamo con cláusula de opción de compra, ya que podría convertirse en obligación de compra bajo ciertas condiciones”, detalló el periodista Fabrizio Romano, especializado en fichajes.

“Marsella paga 2 millones de euros por la cesión del jugador con opción de compra que puede ser obligatoria por objetivos”, añadió el comunicador.

Sobre la situación del chileno, Romano aseguró que “las negociaciones avanzan: el Inter avanza con el acuerdo de Alexis Sánchez como agente libre”.

Es más, si todo sale acorde a lo esperado, este jueves las negociaciones de ‘Maravilla’ con el cuadro de Milán llegarían a su fin y, este viernes 25 de agosto, el seleccionado de La Roja podría volver a ser ‘neroazzurro’.

Cabe mencionar que, según lo detallado en las últimas horas, el sueldo de Sánchez bordearía los 2,5 millones de euros anuales y firmaría un contrato por una temporada.

Alexis Sánchez to Inter, here we go! He’s back on free transfer after spending one year at OM — agreement reached and medical booked on Friday ⚫️🔵🇨🇱

Sánchez will sign short term deal in the next days as he was waiting for Inter.

He’s set to replace Joaquín Correa who joins OM. pic.twitter.com/JMn211pGlT

