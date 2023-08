Luego de los fuertes rumores sobre la posibilidad que Alexis Sánchez regrese al Inter de Milán, el club ‘neroazzurro’ sacó la voz en las últimas horas y reconoció el deseo del chileno de volver a la tienda lombarda.

El encargado de soltar la ‘bomba’, a solo dos semanas del cierre del mercado de pases en Europa, fue el CEO del Inter, Giuseppe Marotta.

“(Joaquín) Correa quiere tener más espacio y sí, Sánchez tiene muchas ganas de volver aquí“, expresó el dirigente en conversación con la Radio Serie A.

“Alexis nos mandó mensajes claros sobre su deseo de volver al Inter, es verdad“, agregó.

La escuadra que dirige Simone Inzaghi ve con buenos ojos el arribo del ‘Niño Maravilla’, ya que llegaría con un bajo costo al ser agente libre.

Los ‘neroazzurros’ buscan desprenderse del argentino Joaquín Correa para hacer espacio en ofensiva y así timbrar el regreso del ‘Niño Maravilla’, de 34 años y que viene de marcar 18 goles la pasada campaña con el Olympique de Marsella.

En su paso por el Inter entre 2019 y 2022, el goleador histórico de La Roja disputó 109 partidos con 20 goles, 23 asistencias y 3 títulos.

Alexis Sánchez could return to Inter, as CEO Marotta confirms: “Correa wants to have more space and yes, Sánchez is keen on returning here”. 🔵🇨🇱

“Alexis sent us clear messages about his desire to re-join Inter, it’s true”. pic.twitter.com/uGLpt3DL9e

