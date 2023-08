El mercado de pases se acaba en el fútbol europeo y el futuro de Alexis Sánchez entra en etapa de definiciones. En Italia dan como un hecho que Inter de Milán quiere al chileno y para ello debe darse una condición.

‘Maravilla’ volvería a vestir de ‘neroazzurro’ si el club lombardo logra desprenderse en ofensiva del argentino Joaquín Correa. Y las puertas interistas parecen abrirse para el tocopillano, de 34 años.

SkySports reveló que otro club de la Serie A, el Torino, está interesado en contar con Correa para la temporada 2023-2024. De concretarse el préstamo del oriundo de Tucumán en la tienda granate, Alexis terminaría fichando por la escuadra dirigida por Simone Inzaghi.

Solo restan dos semanas para el cierre del mercado de fichajes en el Viejo Continente. El ex Olympique de Marsella espera una oferta que lo deje satisfecho y por ahora la del Inter es la que más le convence.

Incluso, la tienda lombarda ve con buenos ojos el arribo del ‘Niño Maravilla’, ya que arribaría con un bajo costo al ser agente libre.

En su paso por el ‘neroazzurro’ entre 2019 y 2022, Alexis disputó 109 partidos con 20 goles, 23 asistencias y 3 títulos, mientras que en la última temporada con la camiseta del Marsella sobresalió con 18 goles en 44 partidos.

