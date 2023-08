Alexis Sánchez sigue sin equipo a semanas para que se cierre el libro de pases en las mejores ligas del mundo y sin una oferta concreta para poder seguir en el futbol de ‘elite’, el tocopillano espera hasta el último momento para encontrar un nuevo club.

Marsella ya no está en el horizonte, y mientras algunos equipos de Brasil, Turquía e incluso Italia, están atentos a la situación del chileno, no hay un destino claro para que el ex Marsella pueda continuar con su trayectoria al mejor nivel.

Esto preocupa, ya que ha semanas para que arranquen las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026, el máximo goleador de La Roja aún no tiene partidos en el cuerpo y además, tampoco ha entrenado al nivel de exigencia de preparación para un compromiso.

Es por eso que el informador, Juan Cristobal Guarello, disparó contra la incertidumbre que genera el futuro de Alexis y además, las dudas que deja de cara al debut de la selección chilena ante Uruguay en septiembre.

Así lo dio a entender en el programa Más que fútbol de DirecTv, luego de señalar que “lo de Sánchez tendría que estar resuelto. Es seguro de que va a encontrar club, pero hay un tiempo perdido que en este momento le hace mal, pero le hace peor a la selección chilena“.

“Lo último que pensó Berizzo era que a 1 mes de que empezara las Clasificatorias, Alexis no iba a tener un solo partido de pretemporada en el cuerpo. Dijo ‘cualquier jugador que le hubieran nombrado tal vez no llegaba, pero decía Sánchez llega, Sánchez va a estar"”, indicó.

Sin embargo, siguió completando su advertencia al comentar que “hay un mal manejo, una irrealidad, una excesiva ambición o una tozudez, no lo sé, no manejo, no estoy en la oficina y no tengo acceso al archivo, pero cuando liberan los archivos tiembla la mitad del fútbol chileno“.

Interrogantes que solo el propio Alexis Sánchez es el encargado de responder, ya que debe comenzar a definir que será de su futuro en el fútbol y donde piensas continuar con su brillante carrera que lo ha llevada a los mejores clubes del mundo.

Por ahora, no hay nada claro, pero lo que si está confirmado es que La Roja tendrá un duro debut en las Clasificatorias ante la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y que será el puntapié inicial para comenzar con la ilusión de instalarse nuevamente en una cita planetaria.

Revisa las declaraciones de Juan Cristobal Guarello