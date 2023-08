Charles Aránguiz pasó cerca de 9 meses fuera de las canchas debido a lesiones que complicaron su permanencia en los terrenos de juegos. En ese periodo, batalló contra todo tipo de dolencia e incluso, cambio de equipos, saliendo de Bayer Leverkusen y retornando a Internacional de Porto Alegre.

Ya con algunos duelos con el conjunto ‘Colorado’ en el cuerpo y tras haber dejado eliminado a River Plate en los octavos de final de Copa Libertadores, al ‘Príncipe’ se le ve mucho mejor y poco a poco tomando ritmo para aguantar los 90′ minutos reglamentarios en cancha.

Sin embargo, en conversación con el periodista José Tomás Fernández Pumarino de AS Chile, el exjugador de Universidad de Chile y Colo Colo, se confesó y lanzó una dura realidad que podría complicar su pronto retorno a la selección chilena.

Al ser consultado si le gustaría estar dentro de los nominados para el debut de La Roja en las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026, Charles Aránguiz reconoció que “no he hablado nada con el cuerpo técnico”.

“Sinceramente, no me veo hoy por hoy en la selección. Creo que estoy muy lejos del nivel que se requiere para estar en la selección, pero estoy en ese proceso. En estos momentos estoy aprovechando cada minuto que me da de confianza el técnico, pero me falta mucho todavía”, indicó.

Lo cierto es que Aránguiz es un hombre muy querido en la selección chilena y sus grandes jugadas, garra y sobre todo sus recordados penales, son su carta de presentación para retornar en algún momento a La Roja.

Por ahora, deberá seguir tomando ritmo y ayudar a Internacional a seguir la senda de escalar posiciones en el Brasileirao.

Los ‘Colorados’ se encuentran en la décimo tercera ubicación de la liga brasileña, a 1 punto de competencias internacionales, pero lejos de lo trazado al comienzo de temporada para el cuadro de Porto Alegre.

Por ahora, deberán centrarse en el nuevo desafío que tendrán como equipo ante Fortaleza, mientras que en Copa Libertadores, enfrentarán este martes 22 de agosto a Bolívar de Ronnie Fernández en Bolivia.

Revisa la breve conversación y confesión de Charles Aránguiz