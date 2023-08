El nombre de Alexis Sánchez comienza a sonar cada vez más fuerte en Brasil. Pese a las negativas de ‘Maravilla’ para fichar en Gremio y Botafogo, Vasco da Gama inició en las últimas horas una ofensiva para fichar al tocopillano.

Y los rumores de un arribo del delantero chileno a la tierra de la samba crecen, luego que el medio Mercado da Bola revelara que personas vinculadas al jugador estuvieron en estos últimos días buscando casas de lujo en alquiler en la zona de Río de Janeiro.

La tienda donde milita Gary Medel quiere escapar del descenso y para ello se reforzó recientemente con el francés Dimitri Payet, excompañero de Alexis en el Olympique de Marsella.

Y la idea del ‘Almirante’ es juntar al goleador histórico de La Roja con la ex figura del fútbol galo. La prensa brasileña ubicó este lunes a Alexis entre las opciones para reforzar el equipo de Gary Medel.

De acuerdo a Central Da Bola, el ‘Gigante de la Colina’ ya sostuvo contactos con los representantes del ‘Niño Maravilla’ y próximamente presentará una oferta oficial al chileno.

“Vasco da Gama inició contactos oficiales con la plantilla del delantero Alexis Sánchez, libre en el mercado”, escribió.

“Cruzmaltino ya conoce los valores para pactar el fichaje del chileno y se plantea avanzar con una oferta oficial en las próximas horas. El jugador ya ha investigado bienes raíces en Río de Janeiro”, agregó.

Incluso, medios partidarios de Vasco se hicieron eco de lo informado y se ilusionan con el arribo del ariete de 34 años, ex FC Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milán.

