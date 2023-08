Tras meses de espera y una intensa puesta a punto, Isco se encuentra en ruta para retomar su mejor nivel que deslumbró en Europa. Tras ser presentado como nuevo jugador del Betis, el español tuvo palabras para su DT, Manuel Pellegrini, a quien alabó y agradeció por la nueva oportunidad en su carrera.

“El ritmo lo tengo, me falta pasarlo al césped, pero el Betis tiene buenos profesionales. Estoy entrenando mucho y me encuentro mejor de lo que me esperaba, espero estar listo para el primer partido”, declaró el exjugador del Real Madrid este miércoles en conferencia de prensa.

Asimismo, el jugador reconoció que si llegó al Betis es por la influencia de Manuel Pellegrini, que le llamó y le transmitió “apoyo y confianza”, que es lo que necesitaba ahora.

“El míster me conoce de mi época en el Málaga, vivimos momentos muy bonitos y propone un fútbol que me viene bien. Podemos entrar en buena sintonía”, declaró.

En esa línea, el futbolista andaluz recordó que su fichaje fue “muy rápido”, se hizo en “uno o dos días”, ya que lo tenía decidido desde que habló con Joaquín Sánchez y el propio Pellegrini.

“Todo fue fácil, estoy muy contento. Vengo al Betis porque es un equipo grande que está haciendo las cosas muy bien, quiero jugar en Europa y estoy deseando empezar cuanto antes”, recalcó, dejando clara su intención de disfrutar del fútbol y volver a ‘renacer’ dentro de una cancha.

Finalmente, Isco espera ser convocado para el próximo desafío del Real Betis, que hará su debut en LaLiga de España 2023/24 ante el Villarreal de Ben Brereton. Aquel partido, se jugará el próximo domingo 13 de agosto desde las 13:30 horas de Chile.