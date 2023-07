El rumor que sitúa a Alexis Sánchez en el FC Barcelona se ha tomado la pauta noticiosa en el fútbol de España. Tanta ha sido la sorpresa del caso que hasta el popular streamer Ibai Llanos se refirió al tema.

En la transmisión de su canal de Twitch, el español se refirió al potencial regreso del chileno al Camp Nou.

“Se rumorea que Alexis puede volver al Barca, no le gustó esa noticia a FC Barcelona, al aficionado blaugrana, decían que está ahí el agente de Alexis en Barcelona y mucha gente se lo tomó en broma”, partió diciendo.

Para poner paños fríos a la situación, Llanos opinó que “no es el momento que vuelva a Barcelona, porque tiene la etapa completamente cerrada. Los chilenos se volvieron completamente locos, han enloquecido”, agregó, para luego dar paso a una particular confesión.

Resulta que el propio Ibai reveló que intentó llevarse a Alexis Sánchez al torneo que preside: la Kings League.

“Alexis fue buenísimo, pero me llamó la atención porque yo hablé con él para ficharlo para Porcinos FC y él me dijo que no está para esto, que sigue jugando al fútbol“, dijo.

Para continuar con la información sobre Sánchez, Ibai le bajó los ‘humos’ a la presunta presencia del agente del futbolista nacional, Fernando Felicevich, en España, señalando que el tocopillano “vino a Barcelona a comerse unas bravas, no necesariamente tiene que venir a Barcelona a fichar por el Barca“, sostuvo.

