Real Betis ha remecido el mercado de pases en España, luego de abrochar al talentoso Isco Alarcón, quien llegó hasta las dependencias del cuadro andaluz, luego de haber quedado como agente libre tras su salida del Sevilla.

En suelo español se habla de que Manuel Pellegrini pidió expresamente la llegada del volante creativo, a quien lo tuvo en el Málaga, cuando ambos escribieron páginas con letras doradas en el elenco ‘Albiceleste’.

Ahora, fue el turno de Isco de hablar, quien lo hizo con el área de comunicación del Betis y en donde reconoció los buenos momentos y lo que le genera el estratega chileno, así también como sus ansias de lograr cosas importante juntos nuevamente.

En sus primeras palabras, el ex Real Madrid detalló que “los dos (con Pellegrini) estamos muy contentos de volver a trabajar juntos después de once años. Vivimos una época muy bonita y espero que se repita en el Betis”.

Por otra parte, Isco habló de sus primera sensaciones al llegar al Real Betis, en donde apuntó que “estoy muy contento, el recibimiento en el vestuario ha sido muy bueno. Ya conocía a muchos de ellos. Todo está siendo muy fácil, muy agradable. Muy contento de estar aquí”.

Así también reconoció que atendió el llamado de una leyenda del cuadro ‘Heliopolitano’ para llegar al Benito Villamarín.

Con relación a esto, Alarcón reveló que “Joaquín me llamó para convencerme, pero ya estaba convencido. Todo el mundo me ha hablado muy bien del club, de la afición, y el ambiente del vestuario. Ha sido todo muy fácil y no veo la hora de empezar”.

Por último, Isco espera recuperar su nivel, el cual ha mermado en las últimas temporadas al no encontrar un proyecto y nivel para poder explotar su talento.

Es por eso que para finalizar, el volante oriundo de Benalmádena puntualizó que “es lo bueno de que todo se haya cerrado pronto. Voy entrando en la dinámica del equipo, que creo es muy importante. Tengo muchas ganas de volver, de competir. De demostrar que tengo fútbol y hambre de seguir ganando. Ojalá así sea”.

Con esto se sella su arribo a su quinta experiencia en un nuevo club, luego de haber sido formado en Valencia, y registrar pasos por Málaga, Real Madrid, Sevilla y Real Betis.

Revisa las declaraciones de Isco Alarcón y su llegada al Betis junto a Manuel Pellegrini