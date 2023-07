El Real Betis se encuentra protagonizando una excelente pretemporada, de cara a lo que será un año cargado de competencias para el cuadro que dirige Manuel Pellegrini.

El chileno, desde que comanda al elenco andaluz, ha tenido grandes resultados como la obtención de la Copa del Rey en la campaña 2021-2022, además de ser un gran participante de la Europa League en los últimos dos años.

Sin embargo, buscan ser protagonistas en la nueva edición del segundo mejor campeonato a nivel de clubes en Europa y para eso, están a punto de fichar a un jugador con una gran técnica y un viejo conocido del entrenador nacional.

Resulta que Isco Alarcón, exjugador del Real Madrid y Sevilla, ha estado en la lista de jugadores libres desde que se abrió el libro de transferencias y ahora, se encuentra a solo una firma de poder ser nuevamente dirigido por Manuel Pellegrini, tras la primera vez cuando ambos triunfaron junto al Málaga en el 2012.

Quien ha detallado la inminente llegada del talentoso jugador a los ‘Heliopolitanos’ es el experto en fichajes del fútbol internacional Fabrizio Romano, quien en su cuenta de Twitter, dio luces de la llegada de Isco hasta el Betis.

En lo apuntado por el periodista italiano, se revela que “¡Isco al Betis, allá vamos! Acuerdo vigente por un año, buscado por el técnico Manuel Pellegrini“.

“Isco estaba disponible como agente libre: acaba de completar la mayor parte de las pruebas médicas como nuevo jugador del Betis”, indicó.

Además, según indican medios en España, Manuel Pellegrini fue quien pidió explícitamente la llegada del volante creativo, a quien conoce de la brillante temporada que vivieron en el Málaga, elenco que en el año 2012 llegó hasta las semifinales de Champions League, en donde cayeron en una polémica llave ante el Borussia Dortmund.

Resta conocer el desenlace de todo esto, pero a falta de solo su firma y con la mayoría de los exámenes médicos aprobados, es inminente la llegada de Isco Alarcón al Real Betis.

Isco to Betis, here we go! Agreement in place for one year deal, wanted by the manager Manuel Pellegrini 🟢🇪🇸

Isco was available as free agent — he has just completed main part of medical tests as new Betis player. pic.twitter.com/ENbvX0jOmy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023