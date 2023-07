El mediocampista chileno Arturo Vidal hizo su estreno oficial el pasado fin de semana con la camiseta del Athletico Paranaense y generó polémica al arremeter contra quien fuera su último entrenador en el Flamengo, Jorge Sampaoli.

“Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador que es un perdedor que no sabe apreciar a los jugadores”, indicó tras el pitazo final del choque del ‘Furacao’ ante Bahía por el Brasileirao.

Unas críticas que no dejaron pasar algunos hinchas, comentaristas y ex futbolistas, principalmente luego de lo que vivieron juntos en la selección chilena. Reaccionaron en su contra fanáticos de La U y algunos de La Roja, que no olvidan la consagración en la Copa Sudamericana 2011 y el histórico primer título de Copa América con el casildense en el banco, respectivamente.

“Sampaoli te perdonó el cagazo el 2015 y te sacó campeón 2 veces payaso” y “Por eso Alexis te supera por 10 mil veces borracho”, fueron algunos de los duros dardos hacia el de San Joaquín.

Incluso, el ex seleccionado Marcelo Díaz utilizó sus redes sociales para lanzar un ‘palo’, el cual, estaría directamente dirigido a Vidal y con el objetivo de defender a Sampaoli. A través de su Instagram, el mediocampista publicó una imagen con la famosa canción ‘Judas’ de Lady Gaga.

Frente a todos estos ataques, Vidal reaccionó con una Historia de Instagram y en tono desafiante. De fondo se escuchaba la canción ‘Mírenme ahora’ de Mike Towers con la siguiente frase: “Saben que tienen que hablar de mí o si no no son relevante”.

A eso le agregó un vulgar emoticón, específicamente una mano con el dedo del medio levantado y dos emojis de risa.

Ahora, Vidal y el Paranaense visitarán el domingo 23 de julio, por el Brasileirao, al Vasco da Gama, equipo donde milita Gary Medel.