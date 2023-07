Arturo Vidal le dio duro a Jorge Sampaoli tras debutar oficialmente con la camiseta del Athletico Paranaense, en Brasil. El ‘King’ no olvida su eterna suplencia con el casildense en el banco del Flamengo.

“Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador que es un perdedor que no sabe apreciar a los jugadores”, indicó el de San Joaquín a la transmisión televisiva.

Incluso, el volante de 36 años repasó luego al ex DT de La Roja en rueda de prensa. “Me di cuenta de toda la gente que me dijo quién era y yo nunca hice caso, ahora me di cuenta la persona que es y el entrenador que es. Me siento feliz al no estar con él”, dijo.

Tras el duelo, el formado en Colo Colo exteriorizó en Instagram su alegría por debutar en el ‘Furacao’. “Feliz de volver a jugar, espero seguir mostrando las inmensas ganas que tengo de estar en una cancha compitiendo junto a mis compañeros como lo hice en toda mi carrera, vamos Paranaense”, escribió.

Una publicación en la que recibió una lluvia de críticas de hinchas por haber tratado mal a Sampaoli, principalmente luego de lo que vivieron juntos en la selección chilena.

Ante esto, Vidal no se quedó pasivo y respondió con todo: “Son chunchos todos”, lanzándose contra la afición de Universidad de Chile y apuntando que sus críticos son fanáticos del cuadro azul.

Ahora, Vidal y el Paranaense visitarán el domingo 23 de julio, por el Brasileirao, al Vasco da Gama, equipo donde milita Gary Medel.