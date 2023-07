Con decepción y enojo. Así reaccionó un importante número de seguidores de la UC en Redes Sociales tras oficializarse el fichaje de Gary Medel por el Vasco da Gama de Río de Janeiro.

Y es que los fanáticos del elenco precordillerano se ilusionaban con un retorno del ‘Pitbull’, teniendo en cuenta su sorpresiva salida del Bologna y que había dicho en varias ocasiones que pretendía regresar a la precordillera. De hecho, en 2022, afirmó a ESPN que “si vuelvo a Sudamérica, vuelvo a Universidad Católica. A otro lado no quiero ir”.

Entonces, el arribo de Medel al ‘Almirante brasileño’ colmó la paciencia de varios seguidores del cuadro universitario que añoraban una ‘vuelta de mano’ del futbolista al club que lo formó.

El hecho que la UC atraviesa por un momento irregular y no cuenta con referentes de peso actualmente, además de que Vasco pelea el descenso en suelo brasileño, eran motivos suficientes para que Gary se decantara por San Carlos, consideran sus hinchas.

La rabia cruzada se hizo sentir una publicación del mismo Medel, quien compartió una imagen de él vistiendo los colores de Vasco da Gama.

“Felicidades, ojalá sea la última camiseta que vistas”, “Está rara la camiseta de la UC…”, “qué manera de vender humo hacia los hinchas de la uc”, “nos mentiste todo el rato wn”, “Ojalá no volvai a pisar San Carlos”, “Tocar el puro bombo no te hace Cruzado” y “ojalá juegues por allá hasta tu retiro”, fueron algunas de las publicaciones.

Consignar que Gary Medel se formó en Universidad Católica y de ahí pasó a Boca Juniors, Sevilla, Cardiff City, Inter de Milan, Besiktas y Bologna.

VENDEHUMO, NO PISES MAS SAN CARLOS MERCENARIO https://t.co/k19PFFeyKw

Voh no eri de Católica @MedelPitbull ctm.

Tocar el puro bombo no te hace Cruzado.

Si quisieras realmente al club habrías venido a ayudar desde tu lugar de jugador hace caleta, así que retirare por allá no más.

Te creí vio y eri puro lonji qlo. https://t.co/3D4yz03e9C

— ElCamiLC (@ElCamiLC) July 11, 2023