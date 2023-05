El delantero chileno Ben Brereton anunció oficialmente este lunes el fin de su vínculo con el Blackburn Rovers, luego de marcar un doblete en el triunfo de ‘The Rose’ en su visita al Milwall.

El seleccionado nacional, de 24 años, fue la figura hoy del forastero en ‘The Den’ para conseguir la remontada y el 4-3 final para el Blackburn, en una victoria amarga para los de Jon Dal Thomasson al quedarse sin opción de ascender a la Premier.

Tras el encuentro, ‘Big Ben’ anunció su salida del club de cara a la temporada 2023-2024. “Todo lo que puedo decir es que lo pasé muy bien en Blackburn Rovers y, lamentablemente, no estaré allí la próxima temporada, pero no quiero decir nada más al respecto ahora”, dijo.

“Ha sido un gran momento aquí, he disfrutado todo mi tiempo en el club, he hecho grandes amigos y familiares, pero mi tiempo en Blackburn Rovers está hecho“, añadió.

Incluso, el club de la Championship League inglesa (Segunda División) comunicó en redes que su goleador no continuará.

“Ben Brereton admitió que su doblete en la segunda mitad fueron sus últimos goles con los colores de los #Rovers, y el internacional chileno ha confirmado que dejará el club este verano”, mencionó.

“RoversTV brindará a los seguidores una entrevista exclusiva y ampliada con Ben en los próximos días”, añadió.

Desde que fichó procedente del Nottingham Forest en agosto de 2018, Brereton marcó para ‘The Rose’ 47 goles en 177 partidos con el club, incluidos los 16 de esta temporada.

Todo indica que Brereton Díaz jugará la próxima temporada en España y exclusivamente en el Villarreal, cuadro donde alguna vez brillaron Manuel Pellegrini y Matías Fernández.

