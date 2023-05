El seleccionado chileno Arturo Vidal salió al paso en las últimas horas de la lluvia de insultos que ha recibido la estrella argentina Lionel Messi por parte de barristas del Paris Saint-Germain.

El ‘King’ forjó durante su paso por el FC Barcelona una estrecha amistad con el rosarino, que no la pasa bien luego de realizar un viaje relámpago a Arabia Saudita sin permiso.

Ante esto último, la dirigencia del cuadro capitalino decidió castigar al crack trasandino con 2 semanas sin entrenar con el plantel ni disputar los duelos de Ligue 1 a solo 4 fechas para finalizar la temporada.

Pero no solo eso. La Pulga recibió el pasado miércoles la furia de los ultras del PSG. “¡Messi, hijo de puta!“, gritaban los hinchas en repetidas ocasiones, además de insultar a jugadores como Marco Verrati y Neymar Jr.

Este duro escenario para Lio fue comentado por Vidal, luego del choque entre Flamengo y Racing Club por la Copa Libertadores. “Es una locura, la gente está cada día más loca”, dijo de entrada.

“Siempre a él le deseo lo mejor. Él sabrá cuál es la mejor decisión para él y para su familia y apoyarlo en lo que él quiera, pero la verdad no me gusta hablar de los demás”, agregó en diálogo que reproduce el diario Olé.

Para terminar, el bicampeón de América con La Roja señaló que “no pueden insultar al mejor del mundo, quizás no se le dio en Champions y en Copa, pero en la Liga es el mejor. Es el campeón del mundo, no se lesiona, está en casi todos los partidos y la mayoría de los goles son de él o los pases, pero así es la gente”.