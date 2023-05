El delantero chileno Eduardo Vargas tiene los días contados en el Atlético Mineiro, club al que llegó en el 2020. Se ha convertido en uno de los jugadores más criticados por la parcialidad del ‘Galo’ en el presente año.

Y la gota que derramó el vaso para el bicampeón de América con La Roja llegó el miércoles 26 de abril tras el duelo por la Copa de Brasil ante el club Brasil de Pelotas, donde se perdió un gol de manera increíble.

El oriundo de Renca recibió un balón en el área chica y, con el arco a disposición luego del achique desesperado del arquero rival, envió el balón por encima del pórtico.

Una acción que generó el repudio de los barristas hacia Vargas. “Ya no lo aceptamos con la camiseta del Club. Son innumerables los traspiés acumulados a lo largo de su carrera, numerosas ocasiones en las que el jugador nos hizo daño y no mostró el debido respeto por nuestra camiseta. Jugador sin compromiso, sin voluntad y que no honra nuestros colores”, indicó la ‘Torcida Organizada Galoucura’.

“El descuido, la pereza y la mala voluntad de ese jugador en el partido, le pudo haber costado mucho al club, perdiendo la clasificación… ¡Si ese chico se queda en el club, el problema ahora será de nosotros, de TORCIDA GALOUCURA! ¡La paciencia tiene un límite, y el nuestro se acabó!”, agregó.

Ante esto, ‘Turboman’ busca nuevos horizontes y en pocos días cuatro clubes ya han sondeado la posibilidad de contar con el atacante de 33 años.

De acuerdo a Radaresportes, el chileno “no viene mostrando su mejor fútbol y empieza a sufrir con la presión de la afición. La situación es delicada y parte de la afición ya pide la salida del delantero, que puede tener los días contados. Ante esto, su destino podría ser otro gigante del fútbol brasileño”.

“Algunos grandes equipos ya han mostrado interés en ficharlo como refuerzo. Los principales clubes brasileños mencionados son Flamengo, Gremio, Inter y Sao Paulo”, agregó.

De esta forma, el técnico Jorge Sampaoli vería con buenos ojos contar en el ‘Mengao’ con Vargas, quien fuera pieza fundamental en sus procesos en Universidad de Chile y en la selección chilena.