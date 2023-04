La primera semana de Copa Libertadores ha arrastrado consigo algunos duelos que han terminado en resultados inesperados en la previa, tras la caída de Flamengo ante Aucas, la derrota de Palmeiras contra Bolivar, la victoria de The Strongest ante River Plate y el traspié de Atlético Mineiro enfrentando aLibertad, encuentro que tuvo a Eduardo Vargas en cancha.

De hecho, el chileno fue de la partido en el conjunto ‘galo’ que poco pudo hacer para romper la resistencia del conjunto paraguayo que se agigantó en Brasil para derrotar al Mineiro.

Con el gol de Diego Gómez a los 9′ minutos del partido, el conjunto local intentó de todas las maneras posibles llegar hasta la senda de la igualdad, con algunas ocasiones generadas por ‘Turboman’ y otras finiquitada por él, pero que lamentablemente no tuvieron destino de red.

Es por eso que tras la caída del brasileño, los hinchas arremetieron contra el entrenador de Atlético Mineiro, Eduardo Coudet, quien recibió latas de cervezas, insultos, abucheos luego de la derrota y lo que desencadenó los descargo de ‘Chacho’ en la conferencia de prensa.

Los descargos de Coudet

En sus furiosas declaraciones, el estratega argentino afirmó: “No regresé a Mineiro por dinero ni nada de eso, vine porque me gusta el club y por un desafío deportivo importante. Pero todo cambió. ¿Hice las ventas? ¿Aprobé alguna venta? Esta no es la situación que me prometieron“.

“Le pido a los inversionistas que traigan un mediocampista ofensivo, por favor, porque solo tenemos uno. ¿Esta es la realidad que me prometieron? No. ¿Que el equipo jugó mal y soy el responsable? Hay un límite. Mi contrato está sobre la mesa, hagan lo que quieran“, indicó.

Por último finiquitó señalando: “Van 15 partidos y ganamos 10, pero mis propios hinchas me tiraron cerveza. ¿Es eso normal?“.

Sin dudas problemas para un equipo que ha sabido ser campeón de la Copa Libertadores, pero que se encuentra muy lejos de su mejor versión en el torneo continental.